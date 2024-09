Uomini e Donne Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in dolce attesa? L’indizio direttamente dal red carpet di Venezia 81

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024) Ieri sera si è svolto ail sesto redin occasione della Mostra Internazionale del Cinema e tra le tante star del cinema e gli influencer che hanno sfilato davanti ai fotografi ci sono stati anche gli ex protagonisti diDi. La loro partecipazione al Festival del Cinema diha scatenato numerose polemiche e in molti sui social hanno espresso perplessità circa la loro presenza in un’occasione così importante. Critiche a parte, però, poco faha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel legato alla loro sfilata sul tappeto rosso che ha lasciato sorpresi i fan, per via di un dettaglio molto particolare. Mentre posavano per i fotografi, infatti,si è sfilato dalla tasca della giacca una calza rosa da neonato e l’ha consegnata alla compagna, che raggiante l’ha presa e ha baciato il fidanzato.