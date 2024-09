Stefano De Martino è bufera dopo la prima ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 3 settembre 2024) News tv.De, èlaad “” – Il debutto ufficiale diDealla guida diè arrivato. Ieri, lunedì 2 settembre 2024, è andata in onda su Rai 1 lapuntata della nuova stagione dello storico gioco dei pacchi. “Era giusto cominciareper scaldare bene i motori e fare in modo che al rientro dalle vacanze gli italiani ci trovassero già lì”, aveva dichiarato il giovane conduttore campano a “Fanpage”. I protagonisti della serata sono stati Monica e il compagno Edoardo dal Veneto con il pacco numero 20. Nel corso della puntata Deha nominato chi l’ha preceduto: “Come direbbe il buon Amadeus: soldi sicuri!”. E molti fan hanno preso a fare paragoni, come era facile immaginare.