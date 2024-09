Rigivan Ganeshamoorthy rivela di aver ricevuto insulti razzisti | Gli ignoranti sono loro a me scivola addosso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024), campione paralimpico di Parigi 2024 con record del mondo nel lancio del disco, hato didopo il suo trionfo in Francia. In un’intervista al Messaggero, il 25enne romano ha parlato di quel che ha vissuto dopo il successo. Tanto entusiasmo, ma non solo: “Il cellulare scottava: 400 messaggi su Whatsapp, oltre mille richieste di amicizia su Instagram. Ho sentito tutta la famiglia, amici stretti. Persone che non conoscevo mi hanno fatto i complimenti. Forse l’unica cosa negativa erano alcuni che mi scrivevano cose indelicate sul colore della pelle. Nel 2024 sentire ancora questa cosa è un po’ triste. Vabbè gli, a me”. Prima dei successi, un percorso pieno di difficoltà : “caduto una prima volta e mirotto la cervicale: da paraplegicodiventato tetraplegico.