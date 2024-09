Pistoiese così non va Ma Taibi invita alla calma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Carta, penna e appunti. Chissà se sarà questo il mantra di Domenico Giacomarro per la settimana di lavoro che attende lain vista dell’inizio del campionato di Serie D. Ciò che è certo è che a Fiorenzuola, domenica prossima, dovrà necessariamente scendere in campo unadiversa rispetto a quella vista l’altro ieri. Contro il San Donato Tavarnelle la squadra arancione ha mostrato fin dall’inizio un atteggiamento sbagliato e ha scelto di lasciare il pallino del gioco in mano ai gialloblu, i quali anche grazie a giocate di qualità e a colpi dei singoli hanno incanalato la partita nella propria direzione. In casa, come sottolineato anche da Giacomarro nel post-partita, sono mancate grinta e tenacia, elementi che devono sempre caratterizzare una squadra, a prescindere da chi va in campo e da quale sia il punteggio.