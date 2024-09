Paralimpiadi 2024 Rowling attacca Petrillo | La comunità degli imbroglioni non ha mai avuto tanta visibilità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) J.K., scrittrice della saga di Harry Potter, ha innescato diverse polemiche durante le Olimpiadi e anche in occasione dellela britannica è al centro dell’attenzione. L’autrice, che già in passato si era schierata contro la partecipazioneatleti transgender ai Giochi, si è scagliata contro l’italiana Valentina, atleta transgender presente a Parigi. L’azzurra è stata definita ‘un’imbrogliona’., 51 anni, si è vista impegnata nei 400 metri T12, categoria dedicata alle personevisive, senza trovare il pass per la finale. Nei prossimi giorni gareggerà anche nei 200 metri piani, dopo che a 14 anni le era stata diagnosticata la malattia di Stargardt, che colpisce la retina. Su Twitter lascrive: “Perché tutta questa rabbia sulla tanto ispiratrice? Lanon ha maicosì“.