Osimhen felice canta e balla alle 4 del mattino all’aeroporto di Istanbul con i tifosi del Galatasaray – VIDEO

(Di martedì 3 settembre 2024)4 deldicon idelÈ finita, almeno per quest’anno. Victore il Napoli, entrambi con le spal muro, non hanno potuto fare altro che adottare la soluzione del male minore: quel prestito secco che due settimane fa era considerato Satana. Ma l’uomo è meraviglioso perché molto facilmente approda a miti consigli, dalla notte dei tempi.ha trovato chi gli pagherà il suo ricchissimo stipendio e invece di andare in Premier League sceglie di andare a giocare nel campionato turco. Il Napoli risparmia lo stesso ingaggio, toglie a Conte un problema che sarebbe potuto diventare un freno alla crescita del suo progetto: la convivenza col fantasma disarebbe stata a dir poco pericolosa.