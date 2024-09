Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | Soler da solo avanti a Zana Roglic si porta a 5 da O’Connor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) La terza settimana dellasi apre con la vittoria di Marc. Lo spagnolo della UAE Team Emirates si impone sotto l’acqua e la nebbia a Lagos de Covadonga, entrando nella fuga giusta e staccando gli avversari nella salita finale, vincendo così la sua terzain carriera nella corsa spagnola. Buon secondo posto per Filippo(Jayco-AlUla): l’azzurro ha mostrato una buona gamba, rimanendo fra gli ultimi in lizza per il successo assieme a Max Poole (dsm firmenich-PostNL). Il ragazzo di Thiene riesce quantomeno a prendersi la piazza d’onoreal britannico. Settimo posto invece per Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Resiste in rosso Ben: il leader della classifica generale non ne ha per rimanere in scia a Primoz(Red Bull-Bora-Hansgrohe) e agli altri uomini di classifica.