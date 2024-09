Omicidio di Fabio Ravasio indagato un agente della polizia locale | di cosa è accusato?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Parabiago (Milano), 3 settembre 2024 - Nell'indagine sull'dientra anche undel comando parabiaghese. Nel registro degli indagati è stato infatti inserito un vigile urbano sospettato di aver in qualche modo assistito Adilma Pereira Carneiro nel suo piano per eliminare il compagno e ottenere l'eredità. L'di rivelazione di segreto d'ufficio poiché ha fornito ad Adilma alcune informazioni sul funzionamento delle telecamere di sorveglianza nella zona dove è avvenuto l'. L'uomo pare avesse una relazione con la donna ed è stato interrogato dal pubblico ministero Ciro Caramore. Assistito dagli avvocati Diana Rossi e Luca Borsani, l’è rimasto nell’ufficio del pubblico ministero Ciro Caramore per oltre tre ore. Gli investigatori hanno chiesto chiarimenti sulla natura delle richieste di Adilma.