Maxima | le anticipazioni trama e cast della seconda e ultima puntata della serie su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024): lesu Rai 1, 3 settembre Questa sera, 3 settembre 2024, va in onda ladi, laevento olandese trasmessa da Rai 1 in prima visione. Unain stile The Crown, ispirata alla vitaregina d’Olanda, Máxima Zorreguieta. Laè tratta dall’opera di Marcia Luyten, e narra la storia verafutura regina d’Olanda, dai suoi primi anni in Argentina e New York, fino all’iniziostoria d’amore e del fidanzamento con il re Guglielmo Alessandro. In tutto sono previste due puntate, il 2 e 3 settembre. Vediamo insieme ledi oggi., storia vera I trascorsi politici del padre di Máxima, Jorge Zorreguieta, ministro del regime dittatoriale di Videla sconvolgono l’opinione pubblica olandese e, di conseguenza, la famiglia reale con il governo.