Maria Rosaria Boccia non ci sta è stata turbata la mia vita e io non ho mai pagato nulla

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Sembra non arrestarsi la polemica che da giorni vede coinvolto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la presunta collaboratrice. Il ministro in una lettera inviata a La Stampa ha chiarito che la donna, seppure individuata per un incarico a titolo gratuito, dopo le verifiche amministrative non si è concluso l'iter e quindi non è stato speso un euro del ministero per le sue presenze. Di contro, la replica sui social arriva direttamente da"Io non ho mai. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri, tant'è che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal capo segreteria del ministro".