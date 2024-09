Maria Rosaria Boccia chi è e cosa c’entra con Sangiuliano? Perché è scoppiato un caso?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 3 settembre 2024)è finita al centro di quello che è stato definito il “giallo dell’estate”, mail Ministro? La donna è conosciuta poiché, sui social, le sue foto insieme a ministri e personalità influenti nel mondo della politica italiana appaiono spesso. Nonostante tutto, però,sembra essere un fantasma: a Palazzo Chigi pare che nessuno la conosca. In che senso? Tutto ha avuto inizio quando la donna – che su Instagram si qualifica come Presidente dell’Associazione Fashion Week Milano Moda – ha dichiarato di esser stata nominata dal Ministro della Cultura, Gennaro, “Consigliere per i Grandi Eventi”.