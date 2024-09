Ma quali lavori maschili? Le donne ucraine diventano minatrici e camioniste ma anche leader

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) Lo dice chiaramente Ludmyla Vashkatova, 49 anni. «All’inizio, andare sottoterra era spaventoso, ma ci si abitua presto». Il Guardian ha raccolto, tra le altre,la sua voce. È una delle tanteche la guerra ha trasformato in. L’ha intervistata in una miniera di carbone nell’Ucraina orientale, mentre le colleghe operaie le passavano accanto a torso nudo dopo il turno di notte. L’invasione del Paese da parte di Vladimir Putin, che ha costretto centinaia di migliaia di uomini ucraini partire per il fronte di guerra, ha spinto moltissimead accettaretradizionalmenteper far andare avanti l’economia del paese. Una soluzione che è però, per leuna scelta di emancipazione.