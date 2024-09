L’Isola di San Pietro è hawaiana con Swing on Island!

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 3 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoTorna “on” suldi San, l’esclusivo evento che, da un’idea del direttore artistico Nicky Pezzolla, conclude alla grande la straordinaria estate dell’Associazione Be! Sarà una giornata all’insegna della musica, della convivialità e del Lindy Hop, lo scatenato ballo del sorriso americano, un’esperienza unica che, dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno vedràdi Sanmagicamente trasformata in una spiaggiadegli anni Cinquanta! Tantissime persone, con in testa e al collo fiori variopinti, si scateneranno ballando la musica che ha rappresentato la colonna sonora degli USA tra gli anni Quaranta e Cinquanta.