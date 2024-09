Crescita l’Italia avanti adagio Consumi deboli ma investimenti ok

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024). L’azienda Italia, nel secondo trimestre di quest’anno, conferma un tasso didello 0,2%, un risultato che porta il dato "tendenziale", vale dire rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, allo 0,9%, ad un passo cioè dal traguardo dell’1% previsto dal governo. Ma l’Istat, nei dati diffusi ieri, ha anche rivisto al ribasso laacquisita del 2024, vale a dire quella che si avrebbe se l’economia non registrasse nessuna variazione nei successivi due trimestri. Il dato è stato portato da quota 0,7% a 0,6%. Per carità, è solo un decimale. Ma leggendo con attenzione la nota dell’Istat emerge un quadro in chiaro scuro. La, infatti, è stata trainata soprattutto dagli, mentre idelle famiglie risultano praticamente stazioni e quelli delle pubbliche amministrazioni languono.