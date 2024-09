Come usano il discobolo contro il generale Vannacci | l' ultima bassezza della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Segnatevi questo nome, Rigivan Ganeshamoorthy. Segnatevelo per un paio di ragioni: perché, oggettivamente, non è facilissimo da ricordare. E perché involontariamente scoperchia l'ossessione di una certache vede fascisti e razzisti ovunque. Nel governo, all'Europarlamento, alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi. Quindi fate un salto su X, recuperate l'intervista che il lanciatore del disco in carrozzina ha rilasciato alla Rai domenica, dopo aver frantumato per due volte il record del mondo a Parigi, chiudete gli occhi e ascoltate le sue parole: «Che devo di'? Dedico la vittoria a mia madre, a Roma, ar decimo municipio. Domani se vedemo. Questo è per tutta la nazione italiana e per i disabili a casa». Sì, Rigivan è un disabile. Ma soprattutto è timido, alla mano, simpatico di quella simpatia molto romana, caciarona e immediata.