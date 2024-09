C’è profumo di tartufo nell’aria Torna la tradizionale sagra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) SANT’AGOSTINO Sant’Agostino festeggia ilcon l’ormai storicadal 4 al 16 settembre, tutte le sere dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Unache chiama a raccolta tutti gli amanti dele che, sdoppiandosi, vedrà un bis in tardo autunno, nei tre week end di novembre, dal venerdì alla domenica. E da domani ce n’è davvero per tutti i gusti perché ladeldi Sant’Agostino è la fusione della cucinaferrarese con il, con piatti rigorosamente preparati a mano, dalle lasagne ai tortellini, poi la faraona cotta in crosta di pane e la panatura della cotoletta ma anche uova e tagliata, il tutto arricchito dalnero nell’edizione di settembre e dalbianco in quella di novembre.