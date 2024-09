Camp Internazionale di Agros di Karate 5 Azzurri sul podio | en plein Italia a Cipro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024)– Si è chiusa una grande competizioneper ilazzurro. L’ha vinto 5 medaglie, con altrettanti 5partecipanti, aldi. Sono arrivati due splendidi ori dalla gara femminile. Il racconto della gara – Fonte fijlkam.it Per l’hanno partecipato Rebecca Ortu, Alessandro Di Marco e Adriano Salvati nella classe U21, Asia Bifulco e Samuele Burrosi nella classe junior. Nella giornata conclusiva, tutti e 5 glisono saliti sul. Medaglia d’oro per le due ragazze: Ortu (55kg U21) e Bifulco (48kg junior). Argento per Samuele Burrosi (+76kg junior), bronzi per Alessandro di Marco (75kg U21) e Adriano Salvati (84kg U21). La delegazionena è ripartita verso casa, dopo questa bella esperienza. Per maggiori informazioni e per tutti i risultati dettagliati, clicca qui.