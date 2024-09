Calciomercato Sampdoria nome di lusso dagli svincolati | pronto un tridente da sogno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Laè la delusione più grande della prima fase del campionato di Serie B. I blucerchiati hanno collezionato appena 2 punti frutto di due pareggi, due sconfitte e zero vittorie. Il tecnico Andrea Pirlo è stato considerato uno dei principali responsabili e sollevato dall’incarico dopo la sconfitta contro la Salernitana. Al suo posto è stato ingaggiato Sottil. Ildegliè ancora aperto e il club blucerchiato non ha intenzione di farsi trovare impreparato. Secondo le ultime notizie laè in trattativa con M’Baye Niang, attaccante in grado di spostare gli equilibri in Serie B.