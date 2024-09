Brescianini la verità sul mancato trasferimento al Napoli | L’Atalanta è la scelta che volevo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024) Il giovane centrocampistaparla del suo turbolento mercato estivo e del motivo per cui ha preferito la squadra bergamasca. Marcoha finalmente chiarito i dettagli dietro il suoal, che ha sorpreso molti dopo che sembrava certo il suo passaggio al. Il centrocampista, ex stella del Frosinone, ha recentemente avuto un esordio promettente con il club nerazzurro, guadagnandosi anche una convocazione in Nazionale da parte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Durante una conferenza stampa a Coverciano,ha condiviso i retroscena della sua movimentata estate di calciomercato. “È stata un’estate un po’ turbolenta,” ha dichiarato il giovane talento. “Tuttavia,è sempre stata la miaideale. Sono davvero felice di aver fatto questa