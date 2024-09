Temptation Island 12 Fabio e Sara sono la quinta coppia ufficiale della nuova edizione!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Manca ormai davvero poco all’iniziostagione di. Il reality show destinato ai sentimenti di coppie, fidanzati, fidanzate e single è arrivato alla sua dodicesimae giàstate presentate le prime coppie. Adesso, il profilo social del programma ha ufficializzato anche lache prenderà parte al cast di quest’attesissima stagione di12. Loroe a contattare la redazione del programma è stata la giovane ventiduenne. Il video presentazione è infatti iniziato con la sua ammissione:, ho 22 anni e vengo da Ravenna e sto conda un anno. Scrivo io aperché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione totalmente da sola. Lui non è mai salito a trovare me, non è mai venuto a trovare la mia famiglia.