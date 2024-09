Strage Paderno la preside scuola fratellino | Tutti angosciati percorsi per elaborare tragedia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Siamo, sarà avviato un percorso di riflessione per arrivare alla elaborazione della". Lo ha detto Antonella Caniato, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Allende diDugnano, in provincia di Milano, dove la prossima settimana sarebbe dovuto rientrare in seconda media il 12enne ucciso dal fratello 17enne, reo confesso dellafamiliare compiuta nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre. "Stiamo preparando anche possibili incontri prima dell'inizio della", ha aggiunto. “Al mio collegio ho detto: ‘Impariamo a vederli, oltre che come studenti, anche come ragazzi'”.