Sinner serve ben altro per fermarlo | ennesimo ribaltone

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tutto quello che Jannikha fatto fino a questo momento non è bastato: non ha alcuna intenzione di arrendersi. È una vera fortuna, per certi versi, che la notizia della positività di Jannikal doping sia circolata a ridosso degli Us Open. Per i primi giorni non si è parlato d’, ma nel momento in cui lo Slam è entrato nel vivo le discussioni a sfondo tennistico hanno avuto, per fortuna, la meglio. Non che la tempesta sia passata del tutto, intendiamoci. C’è chi, ancora oggi, sembra non riuscire a pensare adche a questo. Come se facesse fatica a contenere la rabbia derivante da quel comunicato stampa che ha fatto cadere tutti dalle nuvole. Jannikè risultato positivo al Clostebol (LaPresse) – Ilveggente.