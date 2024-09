Rtl 102 5 Power Hits Estate 2024 | dove e quando in tv chi sono i cantanti che si esibiranno

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tutto pronto a Verona per la due giorni di musica grazie a RTL 102.5 e Radio Zeta! La prima radiovisione d’Italia e la radio della Generazione Zeta arrivano all’Arena di Verona per due speciali eventi: ile il FutureLive, che porteranno sul palco artisti che con la loro musica hanno riempito le radio italiane. Rtl 102.5in tv. IIle il FutureLivedue spettacoli pensati e realizzati per mantenere sempre viva la connessione con il pubblico, un legame che le due emittenti radiofoniche mettono al centro delle loro scelte editoriali, dimostrando ancora una volta la loro capacità di essere punto di riferimento per gli appassionati di musica di ogni età, consolidando il loro status di radiovisioni d’eccellenza nel panorama italiano.