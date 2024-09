Ra Carlo ultime notizie | William pronto ad evitare Harry saltando un grande evento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) I rapporti della famiglia reale consembrano essere tesi e silenziosi. La malattia del padre, Re, non ha lenito le difficoltà di comunicazione tra il primogenito, il Principe, e il secondogenito, che ha lasciato gli impegni reali per trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. Una storia nota a tutti, così come sono noti gli ultimi viaggi diin Gran Bretagna. L’ultimo incontro con la famiglia è avvenuto giovedì scorso, in occasione della cerimonia commemorativa per lo zio, Sir Roberto, Fellowes. Un incontro che sembra non aver colmato il divario tra loro. È stato infatti riferito che i due reali hanno intenzione di tenersi alla larga l’uno dall’altro quando saranno entrambi a New York alla fine di settembre.