Prima mio fratello poi mamma e papà Strage Paderno i dettagli

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 2 settembre 2024) Riccardo alla fine ha confessato, il 17enne ha sterminato la sua famiglia aDugnano (Milano) nella notte tra sabato e domenica. Il primo tentativo di dare la colpa al padre non ha retto, dopo un lungo interrogatorio in caserma il giovane ha ammesso: "Sono stato io".la famiglia cena insieme in occasione del 51esimo compleanno del padre, poi vanno tutti a dormire e Riccardo entra in azione. Va in cucina, prende un coltello e uccide ildi 12 anni con decine di coltellate. Poi la madre che aveva sentito dei rumori ed era entrata in camera da letto. Infine il padre, intervenuto richiamato dalle urla. "Non c’è un vero motivo per cui li ho uccisi. Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia. Oppresso. Ho pensato - confessa il killer e lo riporta Il Corriere della Sera - che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio". Ma non è stato così.