Paralimpiadi di Parigi 2024 atletica | Ganeshamoorthy riceve l’oro nel disco Petrillo in semifinale nei 400 Dedaj eliminata nei 100

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre– E’ stata una intensa mattina azzurra alledi, quella del 2 settembre. La Nazionale diè scesa di nuovo in gara, dopo lo splendido successo di ieri di Rigivan. Quest’ultimo, cittadino di Dragona del X Municipio di Ostia, in provincia di Roma, ha ricevuto la medaglia d’oro vinta ieri nel lancio del, F52 (leggi qui). Ha risuonato l’Inno di Mameli allo Stade de France. E mentre l’Azzurro saliva sul primo gradino e scriveva la storia paralimpica tricolore, i suoi compagni di squadra erano in gara. Il racconto delle gare e le interviste – Fonte FISPES/fispes.it In pista, Valentinacentra l’accesso alle semifinali dei 400 T12 con un buon 58.35 che le vale la sesta piazza complessiva: “Il clima all’interno dello stadio è fantastico.