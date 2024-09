Napoli | tutto fatto per la cessione di Osimhen al Galatasaray

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024)dalalin prestito, affare in definizione: Discorsi con il club turco che, dopo l’infortunio che terrà fermo fino a ottobre Mauro Icardi, ha accelerato nelle ultime ore. Sarà prestito secco fino al termine della stagione, con i giallorossi che pagheranno l’intero ingaggio dell’attaccante (che prolungherà però di un anno, dunque fino al 2027, il suo contratto con il): accordi finali in via di definizione. Come riporta Sky Sport, il mercato in Turchia chiuderà solo il 13 settembre, ed ecco che ilbussa alla porta delper Victor Oshimen. Trattativa alle battute finali tra i due club per un’operazione che porterà il nigeriano a vestirsi di giallorosso in prestito secco fino al termine della stagione. C’è l’ok da parte di De Laurentiis, oltre a quello di, con le due società che stanno definendo tutti gli ultimi dettagli.