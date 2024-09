Myrta Merlino risponde per le rime all’attacco di Fedez | strigliata in diretta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 2 settembre 2024)lo scorso luglio nel bel mezzo di unasu Twitch ha lanciato l’ennesima frecciatina a Pomeriggio 5 di: “Meglio quello che fate qui su Twitch che quello che fanno a Pomeriggio 5. Loro hanno decine di persone che lavorano a quel programma e voi siete soli. Sono almeno trenta per fare quella trasmissione di m***da. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5“.e la replica alle affermazioni di. Durante la prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5,ha replicato alle critiche di. Laha sottolineato che il rapper e Chiara Ferragni hanno spesso cavalcato i media e quindi non possono pensare di essere ignorati adesso che attraversano un periodo più complicato del solito.