Morto Giorgio Antonini famoso stuntman e controfigura di Indiana Jones e James Bond

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 –, uno dei più importantinel mondo del cinema, èall’età di 59 anni. DaFiglio dell’attore Artemio – noto per i suoi ruoli nei western –,ha lavorato nelle grandi produzioni hollywoodiane: è stato lanelle scene più pericolose dinell’ultimo film della saga, ‘e il quadrante del destino’. Prima ancora aveva partecipato come stunt in ‘No time to die’, film della saga diinterpretato da Daniel Craig, e in ‘Avengers-Age of Ultron’. La battaglia contro un male incurabile, che prima di sbarcare nel cinema era stato maestro di arti marziali e buttafuori in discoteca, èdopo una lunga battaglia contro il mieloma.