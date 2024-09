Meteo lunedì tempo instabile e piovaschi isolati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) PrevisioniItalia La situazione. L’autunnorologico è iniziato ma del fresco nemmeno l’ombra e non solo in Italia. Un po’ tutta l’Europa sta sperimentando temperature anomale salvo che lungo uno stretto canale di bassa pressione dove le correnti atlantiche sono riuscite ad avere la meglio sugli anticicloni. L’evoluzione di questa saccatura che al momento sta alimentando un vortice tra la Spagna e la Francia condizionerà ildell’intera settimana sul nostro Paese. In una prima fase il minimo si avvicinerà portando qualcherale, localmente anche intenso poi entro il weekend dovrebbe retrocedere verso la Spagna e lasciare maggiore spazio di azione all’alta pressione sul Mediterraneo. In realtà le elaborazioni modellistiche non sono ancora del tutto chiare quindi ci muoveremo secondo la media delle proiezioni.