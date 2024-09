Meloni | avanti su pensioni minime e Lep

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 21.40 "Aumentare leè una delle nostre priorità, in generale lebasse. In questi due anni noi abbiamo lavorato per una rivalutazione piena di tutte le,un'opera secondo me equa,che continueremo a fare". Lo ha detto la premiersu Rete4. "L'Autonomia differenziata non è una legge che sta introducendo questo governo.Esiste nella Costituzione da 23 anni. Noi normiamo questo principio per impedire sperequazione. Il presupposto dell'introduzione dell'autonomia differenziata si chiama Lep".