Mariagrazia madre morta nello schianto | il neonato non sarebbe grave le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ali Hoxa si presenterà oggi davanti al giudice del Tribunale di Latina per l’interrogatorio di convalida del fermo, dopo essere stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. L’uomo è accusato della morte della compagna,Bedin, una giovanedi tre figli, deceduta in un incidente avvenuto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto sulla strada provinciale Sant’Anastasia, nel Comune di Fondi, in provincia di Latina. Anche la sorella di Hoxa e il figliodella coppia sono rimasti coinvolti nell’incidente, con il bambino che è stato trasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Fortunatamente, ledel piccolo non sembrano essere gravi. Al suo arrivo in ospedale, i medici hanno riscontrato che non era in pericolo di vita e non è stato necessario ricoverarlo in terapia intensiva.