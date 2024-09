LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | subito finale per Bicelli e Terzi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) 10.15 Passiamoai 50 dorso S3. Vincenzo Boni sarà presente nella seconda batteria. 10.13 Fuori dunque Simone Ciulli, dodicesimo assoluto. 10.12 HA UN'ALTRA MARCIA SIMONE BARLAAM! Record paralimpico in 24"24, rifilando oltre un secondo a Zhili Xie! Per lui è ovviamente miglior tempo di ingresso in! 10.09 Seconda batteria vinta dal norvegese Fredrik Solberg in 25"26. Ciulli scala al settimo posto, ora però c'è la batteria con Simone Barlaam 10.05 Quarto tempo per Ciulli in 26"55 nella batteria vinta dallo statunitense Jamal Hill in 25"34. 10.04 Partita la prima batteria con Simone Ciulli! 10.02 Ancora Italia ai blocchi di partenza: siamo al momento dei 50 sl S9! Prima batteria con Simone Ciulli in corsia 3. 10.00 Vittoria comoda per Morgan Stickney, che firma il record paralimpico in 4'56"69. 9.