La Fivizzanese parte in quarta Tre gol e il Monzone va al tappeto

(Di lunedì 2 settembre 2024): Carvajal, Cardellini, Carnaccioli, Bocchia, Forieri, Clementi, Bianchi, Berti (57’ Salku), Mosti, Mencatelli (86’ Pecorelli), Tonelli. All.: Duchi.: Vegnuti, Franchini (76’ Mastorci Alessandro), Galeazzi, Mastorci Luca, Arcangeli Paolo, Michelucci, Giardina (57’ Richerme), Sacchetti, Ceccarelli, Conti, Gerali. All.: Fini. Arbitro: Capetta di Carrara. Marcatori: 27’ e 82’ Mosti, 67’ Clementi. Podenzana – Fuochi d’artificio sul ‘Rolando Rocchi’ per la prima partita ufficiale della stagione tra. Una prima domanda aspettava una risposta: la nuovanel campionato di Seconda categoria potrà essere l’anti Corsanico, Massarosa, Carrarese Giovani? Dopo aver battuto i cugini per 3-0 in Coppa Toscana, è sì. Laera arrivata a un sol punto dal Montignoso promosso in Prima e da lì ricomincia.