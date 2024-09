Jesus Christ Superstar in jazz fa il pienone anche a Paladina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024). Grande successo ha riscosso, la sera di venerdì 23 agosto, il concerto organizzato dalla parrocchia diin occasione delle annuali feste patronali di Sant’Alessandro. Il numeroso pubblico accorso in chiesa ha mostrato di apprezzare incondizionatamente l’esecuzione in chiavedel celebre musical “” arrangiato per chitarra, fisarmonica e organo, applaudendo calorosamente a conclusione di ogni brano e ripagando i musicisti con una vera e propria standing ovation finale. Dal canto suo, il chitarrista Sandro Di Pisa ha saputo ancora una volta accattivarsi le simpatie dei presentinelle vesti di narratore, condendo le brevi introduzioni ai 14 brani in scaletta con la sua ben nota e collaudata ironia.