Gratta e Vinci colpo da 500mila euro | ha fatto un grave errore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 2 settembre 2024)clamoroso da. Ma haun gravissimo. Ecco quale. Intanto esulta con questo biglietto C’è solamente una cosa che vi abbiamo detto nel corso di questi anni: quando si vincono certe somme con un, oppure con qualsiasi gioco, è sempre meglio rimanere anonimi. Amici, parenti, conoscenti, gente che ti saluta a malapena potrebbero iniziare a bussare per chiedere un aiuto economico inaspettato, per quella spesa imprevista che tutti avranno in quel momento, o per qualsiasi cosa. Quindi meglio stare zitti, e non dire nulla.(AnsaFoto) – Ilveggente.itPoi ci sono anche altre cose un poco più gravi. Negli anni scorsi infatti alcuni malviventi avevano preso di mira appunto un uomo che aveva centrato ungrosso col gioco e lo avevano sequestrato in casa. Vabbè, ma questi sono altri discorsi.