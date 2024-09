GP Aragon Marc Marquez | Ho cercato tanto questa vittoria

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Era il 24 ottobre 2021: nel gran premio del Misanoera riuscito ad imporsi sugli avversari approfittando della caduta di Bagnaia che in quel momento lì disse addio al mondiale, consegnandolo a Quartararo che invece era giunto quarto nella gara. Esattamente 1043 giorni dopo,torna a trionfare nella gara lunga di un circuito, ironia della sorte sfruttando anche in questo caso una caduta da parte di Bagnaia. Fatto però, va detto, che nulla toglie alla qualità della prova dello spagnolo che ha pur sempre vinto con merito. Anzi, ha ottenuto un successo davvero sudato in uno dei gran premi di casa, ovvero quello di. GP: “Adesso devo continuare a stare al massimo” Unasudata, come detto, che ha fatto penareche ha impiegato diverso tempo per raggiungerla.