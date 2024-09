Fontanelle di Roma sai perché sono sempre aperte? Il motivo del ciclo continuo dell’acqua

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 2 settembre 2024) A, oltre 2.000distribuiscono acqua potabile nel centro della città da oltre 150 anni. Stiamo parlando della storia dei nasoni. Questi nasoni, uno dei simboli più iconici di, prendono il loro nome dalla particolare forma del rubinetto, che ricorda un grande naso. Da decenni, questesvolgono un ruolo fondamentale, non solo come elemento decorativo, ma anche come fonte di idratazione per cittadini e turisti, che posgodere di acqua fresca in ogni angolo della Capitale. Dicono sia il nasone più bello di, ecco dove si trova Oltre che nel cuore di, queste opere architettonichediffuse in tutto il territoriono e laziale: con circa 220 nasoni tra Frosinone e provincia, 170 tra Civitavecchia e dintorni, circa 140 tra Fiumicino e il Lido di Ostia, e più di 70 nei comuni che costeggiano il Lago di Bracciano.