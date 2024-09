Clamoroso Napoli trattativa col Galatasaray per  Osimhen | i dettagli dell’operazione 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiColpo di scena. Ilha avviato i contatti con ilper sondare la possibilità di portare l’attaccante nigeriano a Istanbul. Dopo il fallimento delle trattative con Chelsea e i club dell’Arabia Saudita,rimane di proprietà del, ma la sua situazione appare tutt’altro che definita, specialmente dopo essere stato escluso dalla rosa di Antonio Conte. L’interesse delperrappresenta una possibile soluzione last minute per il centravanti, che è attualmente alla ricerca di una nuova squadra per evitare di restare fuori rosa almeno fino alla finestra di mercato di gennaio. La situazione del mercato turco, che chiuderà ufficialmente il 13 settembre, offre aluna finestra temporale più ampia per chiudere l’affare rispetto agli altri club europei, le cui sessioni di mercato sono già terminate.