Cadavere trovato tra gli scogli a Ventimiglia | si indaga

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato dalla Guardia Costiera tra glidi, in una zona di mare situata di fronte a Villa Hanbury. L’allarme è stato lanciato da un escursionista che si trovava nelle vicinanze, in una zona marina protetta vicino al confine italo-francese di Ponte San Ludovico. Subito dopo la segnalazione, la Guardia Costiera e i carabinieri sono intervenuti per recuperare il, che è stato poi trasferito in porto.Leggi anche:tra le sterpaglie in fiamme, tre fori di proiettile. Mistero Al momento non è stata ancora identificata la vittima, ma secondo le prime informazioni riportate dal Secolo XIX, si tratterebbe di un uomo. Il corpo presentava un piccolo taglio sulla fronte, probabilmente causato dall’urto contro gli