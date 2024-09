Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Kabul – Unreha provocato una nuova tragedia nella capitale afghana, innescando una carica esplosiva e causando la morte di sei persone e il ferimento di altre. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio nell’area di Qala-e-Bakhtiar, nella periferia meridionale di Kabul. Secondo le prime ricostruzioni, l’re, non ancora identificato, ha detonato gli esplosivi che portava addosso, provocando una potente esplosione. Tra le vittime confermate c’è anche una donna. Khalid Zadran, portavoce della polizia di Kabul, ha dichiarato che “una persona che portava addosso esplosivi si è fatta saltare in aria” e che “isono stati trasin ospedale in tempo”. Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini per identificare l’re e comprendere le dinamiche dell’attacco.