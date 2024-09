A 17 anni uccide il padre la madre e il fratellino di 12 | la strage di Paderno Dugnano

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 2 settembre 2024) Li ha uccisi senza “un vero motivo”, per tentare di liberarsi di quel disagio e quel senso di oppressione che da tempo la facevano da padrone dentro di lui. “Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia. Oppresso. Ho pensato chendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio. Ma non è stato così. Me ne sono accorto un minuto dopo: ho capito che non erandoli che mi sarei liberato”. È da brividi la confessione del giovane Riccardo Chiarioni, il diciassettenne che, dopo ore di interrogatorio, ha ammesso di aver sterminato la sua famiglia nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre. Non un raptus momentaneo, ma il drammatico epilogo di qualcosa che, nella sua mente, stava maturando da tempo: “Non è successo niente di particolare sabato sera – sono le sue parole di fronte alla pm dei minori Sabrina Ditaranto . Ma ci pensavo da un po’, era una cosa che covavo.