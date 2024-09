Zola Predosa la partenza è subito in salita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Si alza il sipario sul campionato di Eccellenza. Oggi, alle 17 (il Crer ha infatti posticipato il fischio d’inizio dalle 15,30 alle 17 a causa del perdurare delle temperature elevate), è infatti in programma la prima giornata di questa stagione 2024-2025. Dopo aver disputato il primo turno di Coppa, le sei bolognesi che militano in questa prestigiosa categoria inizieranno dunque a fare sul serio in partite che valgono tre punti. Lo, unica nostra portacolori inserita nel terribile girone A, è attesa da un inizio almeno sulla carta complicato, dal momento che, al ‘Filippetti’ di Riale, arriverà la corazzata modenese Terre di Castelli.