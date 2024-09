Tommaso Novi sale in cattedra al corso di musica per videogames

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) "Per me è come essere nel mondo dei balocchi". È la nuova scommessa appena uscita dalla mente vulcanica di, musicista, cantautore e insegnante. Dal mese di settembre, alla scuola Bonamici diretta da Angelica Ditaranto, l’ex Gatto Mézzo inaugurerà il primodi composizione diper. Le iscrizioni sono già aperte. Come nasce l’idea? "Lo sanno sono stato docente di digital composer & producer alla Gamer Heroes Academy, nuova scuola di Lucca. Mi sono divertito come un matto tanto che ho pensato di proporre undiperanche a Pisa. Alla Bonamici, dove già insegno pianoforte moderno e fischiole, hanno accolto la mia idea e ora stiamo per partire". Dietro c’è un background da appassionato ‘giocatore’? "Sono un hard gamer, nella schiera di quelli che programmano la loro vita in base agli impegni di gioco.