SaldaPress – le uscite di settembre 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 1 settembre 2024) Ecco a voi tutte le novità previste daper il mese di. Una proposta come sempre molto ricca e varia. Vediamo insieme i titoli in uscita VOID RIVALS VOL. 1 Storia: Robert KirkmanDisegni: Lorenzo De FeliciColori: Patricio Delpeche, Matheus LopesCopertina: Lorenzo De FeliciFormato: 168 x 256 mm, C., 144 pp., col.Data di uscita: 20/09/Prezzo: 22€ La guerra infuria intorno all’Anello Sacro, dove ciò che resta dei pianeti Agorra e Zertonia orbita attorno a un buco nero, con i rispettivi popoli impegnati da tempo in una guerra senza fine. Tuttavia, quando il pilota agorriano Darak e la sua rivale zertoniana Solila precipitano entrambi su un pianeta desolato, questi due nemici dovranno trovare un modo per salvarsi insieme.