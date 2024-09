Promozione subito 2 derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo l’antipasto di Coppa, oggi pomeriggio (ore 17) si gioca per i tre punti in campionato in. Curiosamente la Centese ritrova in casa i "cugini" del Casumaro, sconfitti 2-1 domenica scorsa in rimonta. Rispetto al successo neldi Coppa non ci sono novità nella squadra di casa, mentre i rossoblù saranno orfani di Barbieri, impiegato inopinatamente da Nardiello, scelta di formazione che ha comportato la sconfitta tavolino del Casumaro 3-0 e la squalifica del centrocampista. "Sono errori che possono succedere – afferma il capitano Francesco Benini – per fortuna è capitato in Coppa, peraltro in una partita che avevamo già perso". Chesi aspetta in campionato? "Prevedo una partita tosta, rispetto alla Coppa sarà tutt’altra partita. La Centese mi ha fatto una buonissima impressione: squadra solida, costruita per ben figurare in categoria.