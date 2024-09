Previsioni meteo Milano e Lombardia settimana meno bollente ma attenzione ai temporali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 - Come sarà ilnella primadi settembre in? Ancora caldo e afa o si aprirà uno spiraglio che porterà temperature più consone alla stagione? Secondo il bollettino Arpa da oggi, domenica 1 settembre, “comincia ad avvertirsi l'influenza di un minimo depressionario di origine atlantica, che favorisce l'infiltrazione di aria più fresca soprattutto sui rilievi, aumentando l'instabilità diurna; bassa la probabilità di precipitazioni in pianura alfino a lunedì, quando aumenta leggermente la possibilità che alcuni rovesci evadano a lambire l'alta pianura occidentale; è tuttavia soprattutto tra martedì e mercoledì che si fa più concreta, sebbene ancora non del tutto certa, la possibilità di precipitazioni anche sulle zone pianeggianti.