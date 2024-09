Osimhen che attacco del cognato | Finalmente il Napoli lo ha emarginato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Duronei confronti di Victorda parte di suo, che ha mandato parecchie frecciate al campione nigeriano Victorsta vivendo una situazione molto particolare dopo la mancata cessione all’Al-Ahli. Il Chelsea aveva trovato l’accordo con il, ma non con il giocatore. E dunque si è frenato tutto, e dopo un’estate intera passata in bilico, il club partenopeo ha tenuto fuori rosa il centravanti nigeriano. Ha dunque dell’incredibile che il centravanti del terzo scudetto delnon abbia praticamente trovato squadra. Il mercato, comunque, ha mosso pochi soldi per gli attaccanti e probabilmente non era la finestra giusta per una cessione di tale portata. A parlare della situazione diè stato iled ex membro del suo entourage, Osita Okolo.