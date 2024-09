Non solo Sinner ombre su Nadal | vogliono vederci chiaro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 1 settembre 2024) Prima è toccato a Jannik, adesso a Rafael. Il popolo del tennis non se la beve: vuole. 16 ottobre. È questa la data che gli amanti del tennis e dello spettacolo dovranno segnare in rosso sul calendario, perché è in quei giorni che si terrà un evento che già si preannuncia faraonico. Anzi, più che di un faraone sarà degno d’uno sceicco, considerando che ad organizzarlo è stata l’Arabia Saudita, che guarda al tennis con un certo interesse ormai da un po’ di tempo a questa parte. Critiche per Rafael(LaPresse) – Ilveggente.itSix Kings Slam sarà, promettono, un evento indimenticabile. Unico nel suo genere. E ricco, ricchissimo. Vi basti sapere che ogni partecipante, a prescindere da come renderà sul campo di Riyadh, avrà diritto ad 1 milione e mezzo di euro per la sola presenza, e che il vincitore del torneo porterà a casa ben 6 milioni.