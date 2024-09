MotoGP Alex Marquez attacca Bagnaia | Se c’era qualcuno che poteva evitare il contatto era lui

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Finisce con un ritiro la gara diche ha tamponato Francescoal termine di un duello intenso: lo spagnolo della Ducati del Team Gresini è rimasto interno di traiettoria, ha cercato di chiudere il due volte campione del mondo e lo ha preso sulla schiena. Tutti e due quindi hanno concluso la gara a terra e senza la possibilità di contendersi il podio del Gran Premio di Aragon. Questa la visione dei fatti dello spagnolo ai microfoni di Sky Sportdi questo: “La gara è stata abbastanza buona per noi fino a quel, alla fine sono andato un po’ lungo alla 12, ma sono rimasto dentro e quando ho fatto il cambio di direzione per la 13 ero già con il corpo a destra e non ho vistoalla mia sinistra“.